العشري لـ في الجول: كنت أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا عن آخره أمام نهضة بركان

وجه طارق العشري المدير الفني لفريق المصري رسالة خاصة لجماهير فريقه قبل مواجهة نهضة بركان المغربي.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال طارق العشري: "نحاول ترتيب الأوراق استعدادا للمواجهة الهامة أمام نهضة بركان".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كنت أتمنى أن يكون ملعب مواجهة نهضة بركان ممتلئا عن آخره في اللقاء".

وأردف "ولكننا نحترم القرارات الأمنية. هدفنا هو إسعاد الجماهير".

وتابع "مهمتنا الأساسية هي إسعاد جماهير بورسعيد. وأتمنى أن يكونوا داعمين لنا في الفترة الهامة للغاية المقبلة".

وأتم "الموقف صعب بكل تأكيد وجماهير المصري تعي دورها جيدا".

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 من شهر مارس المقبل.

لقاء سيكون الأول لـ المصري تحت قيادة طارق العشري الذي تولى المسؤولية بعد رحيل إيهاب جلال.