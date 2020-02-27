العشري لـ في الجول: كنت أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا عن آخره أمام نهضة بركان

الخميس، 27 فبراير 2020 - 20:48

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

وجه طارق العشري المدير الفني لفريق المصري رسالة خاصة لجماهير فريقه قبل مواجهة نهضة بركان المغربي.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال طارق العشري: "نحاول ترتيب الأوراق استعدادا للمواجهة الهامة أمام نهضة بركان".

أخبار متعلقة
وادي يشارك في تدريبات المصري استعدادا لنهضة بركان.. ومحاولات لتجهيز ياسر المصري يبدأ توزيع دعوات مباراة نهضة بركان السقا لـ في الجول: هذه أول مهمة أقوم بها كمدير رياضي لـ المصري في ليلة مطيرة على الكرة المصرية.. الأهلي يحضر والزمالك يتغيب في قمة لم تُلعب

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كنت أتمنى أن يكون ملعب مواجهة نهضة بركان ممتلئا عن آخره في اللقاء".

وأردف "ولكننا نحترم القرارات الأمنية. هدفنا هو إسعاد الجماهير".

وتابع "مهمتنا الأساسية هي إسعاد جماهير بورسعيد. وأتمنى أن يكونوا داعمين لنا في الفترة الهامة للغاية المقبلة".

وأتم "الموقف صعب بكل تأكيد وجماهير المصري تعي دورها جيدا".

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 من شهر مارس المقبل.

لقاء سيكون الأول لـ المصري تحت قيادة طارق العشري الذي تولى المسؤولية بعد رحيل إيهاب جلال.

طالع أيضا

مؤتمر فايلر: موعد عودة رمضان غير معلوم.. ولا صلح مع صالح جمعة

مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ

مؤتمر كارتيرون: غياب أوباما سيغير طريقتنا ضد الترجي

كيف يتم وضع جدول الدوري؟

مؤتمر مدرب الترجي: المواجهة ستكون تحديا لنا بعد خسارة السوبر

في إفريقيا في الكونفدرالية المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – دربي إيطاليا و4 مباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا 15 دقيقة | أوروبا
شوستر: أندية إسبانيا لن تفوز بلقب دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
بين عدم الهزيمة وقلة الاختيارات الهجومية.. ما تريد معرفته عن مواجهة الرجاء ومازيمبي ساعة | تقرير في الجول
موسيماني: نحاول إلحاق أونيانجو بمواجهة الأهلي.. وأرضية الملعب سيئة 2 ساعة | إفريقيا
مؤتمر قائد صن داونز: سعيد بمواجهة الأهلي "فريقي المفضل في الطفولة" 2 ساعة | إفريقيا
العشري لـ في الجول: كنت أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا عن آخره أمام نهضة بركان 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك