صلاح للأطفال اللاجئين في كينيا: إذا كان لديك حلم فأنت بحاجة إلى العمل الجاد

شارك محمد صلاح مهاجم ليفربول في مشروع خاص بمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة وشركة فودافون.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وعُين اللاعب البالغ 27 عاما كأول سفير لمدارس الشبكات الفورية من قبل الأمم المتحدة، وهو برنامج يربط بين الطلاب اللاجئين والدول المضيفة بفرص التعليم عالي الجودة عبر الإنترنت.

وتحدث صلاح في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الإنجليزية لندن قائلا: "كوني سفيرا لهذا المشروع يجعلني فخورا، التعليم يمنحك فرصة أفضل في الحياة، وبمجرد حصولك على هذا، لا يمكن لأحد أن يأخذها منك".

وأجرى صلاح اتصال بالفيديو مع مخيم كاكوما للاجئين في كينيا وأرسل رسالة ملهمة للأطفال الذين تجمعوا.

وقال صلاح: "أعمل على الحصول على ما تريد، لذلك إذا كان لديك حلم بالفعل، وإذا كان لديك حقا شيء ما لديك شغف به، فأنت بحاجة فقط إلى العمل الجاد، صوره في رأسك عدة مرات وبعد ذلك سوف تحقق ذلك".

ورد دومينيك هايد مدير المفوضية على صلاح: "أنت تُلهم الآمل. في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، أنت تُلهم الكثير من الأطفال الذين فقدوا الآمل ويحتاجون إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم فعل الكثير".

وأضاف "هناك أكثر من 7 ملايين طفل لاجئ في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا في المدارس، لكن 50٪ منهم فقط يحصلون على التعليم".

وفقا للأمم المتحدة، استفاد أكثر من 86500 طالب و1000 معلم من البرنامج الموجود في ثمانية مخيمات للاجئين.

ويستعد صلاح للقيام بزيارات إلى بعض المدارس للمساعدة في تعزيز أهمية التعليم للاجئين.

وقال صلاح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فخور بلعب دور في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة".

وأضاف "التعليم هو المفتاح ويستمر مدى الحياة".

It’s an honour to play a part in such a large scale and ambitious project aimed at making sure those less fortunate get a fairer chance at life. Education is the key, and it lasts for life. pic.twitter.com/xawZ462CoF — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2020

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

كما حصد السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ وضع فريقه يدا على اللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة من مانشستر سيتي الوصيف قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

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