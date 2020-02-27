بعد 606 يوما دون ناد.. جوسيبي روسي إلى ريال سولت ليك الأمريكي

الخميس، 27 فبراير 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

جوسيبي روسي - ريال سولت ليك الأمريكي

الدوري الأمريكي ريال سولت ليك جوسيبي روسي مانشستر يونايتد
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