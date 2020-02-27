تقرير: لامبارد سيبيع 8 لاعبين في الصيف من ضمنهم كيبا وجورجينيو وباركلي

يستعد نادي تشيلسي لعملية إعادة بناء كبرى ستشهد رحيل 8 لاعبين من بينهم كيبا أريزابالاجا وروس بارلكي وجورجينيو، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

كيبا النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال التقرير إن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لم يتفاجأ بمستوى الفريق ضد بايرن ميونيخ، وأنه كان يعلم بأنه يجب أن يبيع عددا من لاعبيه من أجل إعادة بناء الفريق وجعله قويا مجددا وقادر على المنافسة.

وألمح التقرير إلى أن كيبا الذي يعد أغلى حارس مرمى في العالم يقدم مستوى محبطا ولم يعد محل ثقة، وكورت زوما لا يقدم مستوى جيدا، وإيمرسون المدافع البرازيلي الذي يقدم أداء هجوميا مرضيا لكن على الصعيد الدفاعي لا يقدم ما يشفع له.

ولم يسلم جورجينيو لاعب وسط الزرق من عملية إعادة البناء تلك، إذ أنه لم يعد يقدم أي مستوى مؤثرا في وسط الملعب أو قادر على تقديم جديد، وفقا للتقرير.

وتسبب مستوى روس باركلي غير المستقر في إحباط لامبارد، خاصة وأن النادي وثق كثيرا في موهبته لكنه فشل في تقديم ما يشفع له كلما حصل على الفرص.

وضمت القائمة أيضا الثلاثي بيدرو رودريجز الذي لم يعد يشارك بكثرة كما يجب، وويليان الذي قد يرحل مجانا وماركوس ألونسو الذي خسر مكانه لسيزار أزبليكويتا ولم يعد محلا للثقة.

تشيلسي ضم بالفعل أولى صفقاته حتى قبل بداية فصل الصيف، حكيم زياش من أياكس بمبلغ 40 مليون يورو، ويتوقع إن تخلص من لاعبيه الـ8 فسيكون لديه سوقا صيفية حافلة بالصفقات لإعادة بناء الفريق.

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