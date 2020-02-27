جازيتا: يونايتد وبايرن يرغبان في ضم كوليبالي

يسعى كل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ للحصول على خدمات كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن إيفرتون أيضا أبدى اهتماما كبيرا بضم المدافع الدولي السنغالي، خاصة وأن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق يرغب في أن يلعب المدافع صاحب الـ28 عاما تحت إمرته مرة أخرى.

كوليبالي يعاني من الإصابة حاليا مع نابولي ولم يشارك سوى في مباراة وحيدة في مباراتين في آخر شهرين مع الفريق.

وينتهي عقد كوليبالي مع نابولي في صيف 2023، وكانت تقارير صحفية قالت إن فريقه يرغب في بيعه خلال الصيف المقبل لتحقيق أقصى استفادة مادية منه في مرحلة إعادة بناء الفريق مرة أخرى بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

وانضم الدولي السنغالي إلى نابولي قادما من جينك البلجيكي في صيف 2014 بمبلغ 7.75 مليون يورو.

وشارك كوليبالي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة في كل المسابقات، وفي المجمل لعب بقميص نابولي في كل المسابقات في 233 مباراة بكل المسابقات وسجل 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

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