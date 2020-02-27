النني يختار أفضل 11 لاعبا في التاريخ.. ويوضح سبب عدم اختيار صلاح

الخميس، 27 فبراير 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

اختار محمد النني لاعب وسط بشكتاش أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم حسب وجهة نظره.

وطلبت شبكة beIN sports من النني اختيار الفريق الأفضل في التاريخ.

وجاء الإيطالي جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، خلف الرباعي، البرازيلي داني ألفيش والإيطالي باولو مالديني والهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي مارسيلو.

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أما في خط الوسط فاختار النني الفرنسي باتريك فييرا ومواطنه زين الدين زيدان.

وفي الخط الأمامي استقر النني على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيليان رونالدو ورونالدينيو والهولندي دينيس بيركامب.

وعندما اقترح عليه المحاور اختيار مواطنه المصري محمد صلاح رد النني ضاحكا "علي أن أكون عادلا".

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