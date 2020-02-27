رسميا - تأجيل مباراة سالزبورج وفرانكفورت في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تأجيل مباراة ريد بول سالزبورج وإينتراخت فرانكفورت بسبب توقعات بوجود إعصار في المدينة النمساوية التي ستحتضن اللقاء.

ونشر الناديان بيانا عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص تأجيل اللقاء، خاصة وأن سرعة الرياح خلال الإعصار ستكون 75 ميل في الساعة.

وجاء في بيان النادي النمساوي: "اتخذ القرار بمساعدة السلطات المحلية بعد اجتماع إدارة أزمات تضمن حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والناديين".

وواصل "بسبب توقعات الرياح القوية للغاية، سيكون من الصعب ضمان حضور ورحيل آمن للجماهير والتي يقدر عددها بـ29 ألف مشجعا، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة في أسرع وقت".

وفاز فرانكفورت في لقاء الذهاب بألمانيا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتقام مباريات دور الـ16 في يومي 12 و19 مارس المقبلين، ما يعني أن المباراة من الممكن أن تقام خلال الأسبوع المقبل.

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