صلاح يشارك في مشروع خاص مع الأمم المتحدة

الخميس، 27 فبراير 2020 - 15:33

كتب : FilGoal

نجوم مصر في افتتاح أكاديمية فينوورد

شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في مشروع خاص بمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة وشركة فودافون.

وقال صلاح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فخور بلعب دور في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة".

وأضاف "التعليم هو المفتاح ويستمر مدى الحياة".

أخبار متعلقة
فان دايك يتغزل في محمد صلاح ستيرلينج: ابنتي تتهكم علي بالغناء لـ محمد صلاح ليفربول يكشف تقريره المالي للعام الماضي.. إيرادات لا تصدق تريزيجيه: مستعدون وسنقاتل من أجل لقب كأس الرابطة

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

كما حصد السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ وضع فريقه يدا على اللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة من مانشستر سيتي الوصيف قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

اختر التشكيل المثالي لليفربول

طالع أيضا

موسيماني: برشلونة لم يحقق أرقام الأهلي مع فايلر

محاولة لابتزاز جوارديولا

تريزيجيه: مستعدون وسنقاتل من أجل لقب كأس الرابطة

حقيقة توقيع إكرامي لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي

مرتضى لاتحاد الكرة: العقوبات لا قيمة لها

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
تنس طاولة – الفراشة دينا مشرف تتحدث لـ في الجول عن التتويج الإفريقي وحلمها في طوكيو 10 دقيقة | رياضات أخرى
في البطولة العربية للشباب.. مصر تقصي العراق وتلاقي السنغال في نصف النهائي 26 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - الأهلي يتوج بـ البطولة العربية على حساب الزمالك 33 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ.. ولماذا الجدل حول موعد الإياب؟ 51 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر فايلر: رمضان خارج لقاء صن داونز وموعد عودته غير معلوم.. ولا صلح مع صالح جمعة 52 دقيقة | إفريقيا
بعد 606 يوما دون ناد.. جوسيبي روسي إلى ريال سولت ليك الأمريكي 58 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك