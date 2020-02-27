صلاح يشارك في مشروع خاص مع الأمم المتحدة

شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في مشروع خاص بمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة وشركة فودافون.

وقال صلاح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فخور بلعب دور في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة".

وأضاف "التعليم هو المفتاح ويستمر مدى الحياة".

It’s an honour to play a part in such a large scale and ambitious project aimed at making sure those less fortunate get a fairer chance at life. Education is the key, and it lasts for life. pic.twitter.com/xawZ462CoF — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2020

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صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

كما حصد السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ وضع فريقه يدا على اللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة من مانشستر سيتي الوصيف قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

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