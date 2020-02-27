تذكرتي: 5 آلاف تذكرة متبقية لمواجهة الزمالك والترجي.. الموقع يعمل بشكل طبيعي

الخميس، 27 فبراير 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا عن نفاد 25 ألف تذكرة، من أصل 30 ألفا مطروحين للبيع لمباراة غدا الجمعة.

وقال بيان الشركة: "أوشكت تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي على النفاد، قبل مواجهة الفريقين المقرر اقامتها غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "ووافقت الجهات الأمنية على حضور ٣٠ الف مشجع في مباراة الزمالك والترجي، في الوقت الذي تتولى شركة تذكرتي عملية توزيع التذاكر عبر موقعها الإلكتروني".

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وأتم البيان "تؤكد شركة تذكرتي أن موقعها يعمل حاليا بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي عائق في عملية حجز التذاكر من قبل الجماهير، في الوقت الذي تم تسليم تذاكر المباراة لـ٢٥ الف مشجع حتى هذه اللحظة" .

ويستضيف بطل السوبر الإفريقي، وصيفه الترجي على استاد القاهرة يوم الجمعة بحضور 30 ألف متفرج في ذهاب دور الثمانية، قبل أسبوع من مواجهة العودة في رادس.

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