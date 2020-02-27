زيدان: قدمنا أداءً جيدا لمدة 4 أشهر لكننا الآن نعيش مرحلة سيئة

الخميس، 27 فبراير 2020 - 15:03

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يعيش فترة سيئة بعد عدة أشهر من الظهور بشكل جيد، وذلك عقب الخسارة من مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 في لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب سانتياجو بيرنابيو (طالع التفاصيل).

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قدمنا أداءً جيداً لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر وحققنا نتائج جيدة للغاية، لكننا الآن نعيش مرحلة سيئة".

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وأضاف "عندما تكون النتائج سلبية يجب أن نكون أكثر اتحاداً وقوة ويجب مواصلة العمل".

وتابع المدرب الفرنسي "لدينا فرصة لتغيير هذا الوضع يوم الأحد المقبل في الكلاسيكو".

وأكمل "بانتظارنا مباراة رائعة يوم الأحد وعلينا التعافي سريعاً وتقديم مباراة جيدة ضد برشلونة".

واستطرد "أتمنى أن يأتي المشجعون لمساعدة الفريق والمضي قدماً. نبذل كل ما لدينا في الملعب، لكننا نعيش مرحلة سيئة وعلينا الخروج منها بأي شكل، ويوم الأحد المقبل فرصة لتغيير الوضع الذي نعيشه".

ويحل برشلونة متصدر الدوري الإسباني ضيفا على الوصيف ريال مدريد يوم الاحد المقبل.

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