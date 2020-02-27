راموس: نحن أمام اختيارين بعد الخسارة من سيتي.. والقلب والعقل في الكلاسيكو

يرفض سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاستسلام بعد خسارة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وسط جماهيره على يد مانشستر سيتي، وقبل أيام من ملاقاة برشلونة في كلاسيكو الأرض.

مانشستر سيتي قلب تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو (طالع التفاصيل).

وقال راموس في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد ليلة صعبة للغاية، هناك خياران: يمكننا التفكير في هزيمة الأمس أو العمل على تحقيق فوز الغد".

وشدد قائد ريال مدريد الذي يغيب عن لقاء الإياب بسبب طرده في الذهاب "اخترت الاختيار الأخير".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد بمباراة الإياب في الـ17 من شهر مارس المقبل.

وأوضح بطل العالم 2010 "العقل والقلب في الكلاسيكو".

ويحل برشلونة متصدر الدوري الإسباني ضيفا على الوصيف ريال مدريد يوم الاحد المقبل.

After a very difficult night, there are two options: we can think about yesterday's defeat or work on tomorrow's win. I choose the latter. Head and heart already on el Clásico.#HalaMadrid @realmadrid — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020

إيسكو ألاركون تقدّم في النتيجة لـ ريال مدريد، قبل أن يقلب مانشستر سيتي المباراة بهدفي جابرييل جيسوس، وكيفن دي بروين.

ليصير ريال مدريد في حاجة إلى هز شباك مانشستر سيتي مرتين على الأقل في الإياب.

المواجهة كانت الأولى بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا في مسيرتيهما التدريبية.

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لكن بيب خرج منتصرا في الصدام الأول، وحقق فوزه العاشر إجمالا على ريال مدريد، وأوقف سلسلة 3 هزائم متتالية أمام الميرنجي.

جوارديولا حقق فوزه السادس على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، أكثر من أي مدرب آخر عبر التاريخ، متخطيا رقم هيلينيو هيريرا الصامد منذ الستينيات.

































































































































كما فاز مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه على ريال مدريد، بعد خسارته مرتين، وتعادله مرتين في المواجهات السابقة.

أما زيدان، فقاد ريال مدريد في المباراة رقم 197 بمسيرته، ليكون ثالث أكثر مدرب قيادةً للميرنجي تاريخيًا بالتساوي مع ليو بينهاكر.

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