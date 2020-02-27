زيدان: قادرون على إسقاط سيتي في ملعبه واقتناص التأهل

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على قدرة فريقه في الفوز على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي قلب تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو (طالع التفاصيل).

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا أردنا التأهل لربع النهائي سيكون علينا الذهاب إلى هناك والفوز، وريال مدريد قادر على ذلك".

وأضاف "المواجهات تدوم 180 دقيقة وعلينا الذهاب إلى هناك واقتناص بطاقة التأهل".

ويحتاج ريال مدريد في الإياب لتسجيل هدفين على الأقل مع المحافظة قدر الإمكان على نظافة شباكه حتى يدخل في حسابات التأهل.

وتابع المدرب الفرنسي "علينا التفكير بأننا قادرون على التأهل، ليس لدينا أي فكرة أخرى وهذا ما سنفعله".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد بمباراة الإياب في الـ17 من شهر مارس المقبل.

إيسكو ألاركون تقدّم في النتيجة لـ ريال مدريد، قبل أن يقلب مانشستر سيتي المباراة بهدفي جابرييل جيسوس، وكيفن دي بروين.

ليصير ريال مدريد في حاجة إلى هز شباك مانشستر سيتي مرتين على الأقل في الإياب.

المواجهة كانت الأولى بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا في مسيرتيهما التدريبية.

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لكن بيب خرج منتصرا في الصدام الأول، وحقق فوزه العاشر إجمالا على ريال مدريد، وأوقف سلسلة 3 هزائم متتالية أمام الميرنجي.

جوارديولا حقق فوزه السادس على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، أكثر من أي مدرب آخر عبر التاريخ، متخطيا رقم هيلينيو هيريرا الصامد منذ الستينيات.

































































































































كما فاز مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه على ريال مدريد، بعد خسارته مرتين، وتعادله مرتين في المواجهات السابقة.

أما زيدان، فقاد ريال مدريد في المباراة رقم 197 بمسيرته، ليكون ثالث أكثر مدرب قيادةً للميرنجي تاريخيًا بالتساوي مع ليو بينهاكر.

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