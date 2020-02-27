زيدان: غياب كروس قرار فني.. 10 دقائق غيرت كل شيء

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن غياب توني كروس لاعب خط وسط الفريق عن لقاء مانشستر سيتي كان فنيا.

وخسر ريال مدريد يوم الأربعاء من مانشستر سيتي في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "كروس لم يعاني من أي مشكلة بدنية وغيابه قرار فني".

وواصل "لم نحظ بالكثير من الإيجابيات لكننا قدمنا مباراة رائعة تحديدا لـ75 دقيقة، لكن فقدنا التركيز في 10 دقائق كلفتنا الهزيمة".

وأضاف مدرب الفريق الملكي "دفعنا ثمن فقدان التركيز ونحن منزعجون من تلك الهزيمة".

وواصل "كنا سيئين في النهاية لدرجة إننا كنا سنستقبل هدفا آخر، ولا أرى إن هناك مشكلة بدنية لكننا كما قلت فقدنا التركيز فقط".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد في الـ17 من شهر مارس المقبل.

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