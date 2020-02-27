جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وعندما كنا أفضل تلقينا هدفا

الخميس، 27 فبراير 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

زيدان - جوارديولا - ريال مدريد - مانشستر سيتي

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد وأشاد بالبرازيلي فيرناندينيو.

مانشستر سيتي قلب تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو (طالع التفاصيل).

بيب قال عقب نهاية اللقاء: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي".

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وتابع عبر حديثه لشبكة بي تي سبورتس "عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم".

وأضاف "أتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".

وعن إصابة إيمريك لابورت "بعد خمسة أشهر من الإصابة هذا أمر صعب للغاية".

وأشاد بالبرازيلي "فيرناندينيو شارك بشكل جيد للغاية، أنا فخور للغاية".

وأتم "هذه هي الخطوة الأولى. لم تنته بعد. يمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة، ثم يوم الأحد لدينا نهائي. وبعدها في الدوري الإنجليزي ونستعد للمباراة الإياب".

ويلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة الإياب في ملعب الإمارات في السابع عشر من مارس المقبل.

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