فينيسيوس: يجب أن نتحسن في مباراة العودة ضد سيتي

الخميس، 27 فبراير 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - إشبيلية

يرى فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أن على فريقه التحسن بشكل أكبر قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة العودة.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين لهدف ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب سنتياجو برنابيو. (طالع التفاصيل)

وقال فينيسيوس عقب المباراة: "أنا لم أسدد أي كرة على المرمى ولكن الأهم أنني ساعدت فريقي في تسجيل الهدف وقدمت تمريرة حاسمة إلى إيسكو وأنا سعيد بذلك".

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وأضاف "أنا متأكد أننا سوف نتحسن بشكل أكبر في مباراة العودة ونظهر بمستوى أفضل".

وأتم تصريحاته "ريال مدريد يعرف دائما كيف يعود في مثل هذه المواجهات الهامة والمصيرية".

وتقام مباراة العودة يوم 18 مارس المقبل في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

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