أوتاميندي: دافعنا بقوة ضد ريال مدريد.. وأمامنا 90 دقيقة أخرى للتأهل

الخميس، 27 فبراير 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

يرى نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي أن فريقه قدم أداء دفاعي جيد أمام ريال مدريد قادهم للفوز على الفريق الملكي.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين لهدف ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب سنتياجو برنابيو. (طالع التفاصيل)

وقال أوتاميندي عقب المباراة: "كنا نعرف أننا نلعب ضد فريق كبير وصعب يملك العديد من اللاعبين الكبار والمواجهة كذلك على ارض ملعبهم ووسط جماهيرهم".

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وأضاف عبر قناة بي إن سبورتس: "قدمنا أداء دفاعي جيد أمام ريال مدريد وكان لهم بعض الفرص لأنهم بالفعل يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة".

وواصل "لكننا عرفنا كيف نستغل المساحات ونهاجم ونسجل الأهداف ونحقق الفوز".

المدافع الأرجنتيني أكمل "واجهت ريال مدريد هنا سابقا عندما كنت لاعبا في فالنسيا وسجلت في شباكهم والآن فزت عليهم مرة أخرى".

وأكد "من المهم أن تتحلى بشخصية قوية عندما تخوض مثل هذه المباريات المعقدة ضد فرق كبيرة لديها شخصية وتاريخ طويل في البطولة".

وأتم تصريحاته "أمامنا 90 دقيقة في مباراة العودة يجب أن نقاتل خلالهم للتأهل لدور الـ8".

وتقام مباراة العودة يوم 18 مارس المقبل في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

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