فيريرا قريب من الإقالة ولاعبه مدافعا عنه: طالما هو مدربنا سنستمر في العمل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - سانتوس البرازيلي

أصبح موقف جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ سانتوس البرازيلي مرتبطا بمباراة الدربي أمام بالميراس في مسابقة باوليستا الأسبوع المقبل.

مدرب الزمالك السابق فشل في تحقيق الفوز في آخر لقائين ودون تسجيل أهداف.

ويبدو أنه أقرب للرحيل من تدريب الفريق حال لم يستطع تحقيق الفوز أمام بالميراس.

أخبار متعلقة
صالح موسى يكشف رسالة فيريرا "الصادمة" بعد أول مران في الزمالك.. والاتهام بـ"التفويت" باسم مرسي: فيريرا اجتمع بي قبل رحيله.. لو استمر لفاز الزمالك بالدوري سنويا رسميا - فيريرا مدربا لـ سانتوس البرازيلي تقارير: جوزفالدو فيريرا يدرب سانتوس

أليسون قائد سانتوس دافع عن مدربه المخضرم قائلا: ليس لي أن أقول ما إذا كان ينبغي أن يستمر أم لا. طالما هو مدربنا، فإننا سوف نقبل الأفكار ونعتقد أنها ستنجح، سوف نستمر في مواصلة العمل".

وتابع "الدربي؟ لا نستطع اختيار الخصم ومررنا بنتائج سيئة وبحاجة للفوز، علينا أن نتحضر لكثير من المباريات الحاسمة ونستطيع إعادة اكتشاف طريق الانتصارات والعروض الجيدة".

ورغم أن سانتوس يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة إلا أنه فيريرا لم يحقق سوى 3 انتصارات في 7 مباريات في المسابقة منذ تدريب الفريق.

وكان سانتوس قد خسر من إيتيانو -القابع في الدرجة الثالثة- في اللقاء الأخير بنتيجة 2-0 وهو ما زاد من سخط الجماهير والإدارة من أداء الفريق والمدرب.

أليسون واصل عن الخسارة: "أحيانا تمر بأيام وأسابيع سيئة وهذا في الكرة وكذلك الحياة، ولا أحد يود أن يمر بتلك اللقطات".

وأتم "لم نكن في آخر مباراتين أفضل ونؤمن بالعمل والتدريب ومواصلة التحسن".

وسيكون فيريرا حال بقاءه على موعد مع خوض مباراة أولى في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس أمام ديفنسيا خوستيسا الأرجنتيني في الرابع من مارس المقبل.

طالع أيضا

كارتيرون يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز

مبابي.. رسالة إلى النسخ الصغيرة من كيليان

اتحاد الكرة يعاقب الزمالك

هل يحق للزمالك التظلم على عقوبات اتحاد الكرة؟

فيديو في الجول – مسيرة تاريخية لرونالدو

جوسفالدو فيريرا سانتوس الزمالك الزمالك،المقاولون،مايوكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: برشلونة لم يحقق أرقام الأهلي مع فايلر.. لن نكرر الخماسية 4 ساعة | إفريقيا
زيدان: غياب كروس قرار فني.. 10 دقائق غيرت كل شيء 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي: الرجاء فريق لا يؤتمن.. نستكمل مشوار البطولة العربية بدعوات الجماهير 4 ساعة |
جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وعندما كنا أفضل تلقينا هدفا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 27-2-2020 والقنوات الناقلة - الدوري الأوروبي ومنتخب مصر للشباب 4 ساعة | أوروبا
بونوتشي: هزوا شباكنا ونحن بـ 10 لاعبين 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك