سلة – الزمالك يقصي سبورتنج ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد في دوري السوبر

تغلب فريق كرة السلة للزمالك على سبورتنج اليوم الأربعاء بنتيجة 85-68 في ربع نهائي دوري السوبر.

وبذلك تأهل الزمالك إلى نصف النهائي بفضل فوزه في مجموع المباريات 3-1 ولا يوجد حاجة لخوض مباراة خامسة فاصلة.

في الوقت ذاته تغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 82-80 وتأهل الأول لنصف النهائي بفضل فوزه في المباريات بنتيجة 3-1.

وكاد سموحة يسجل ثلاثية في الثانية الأخيرة من المباراة لكن الكرة لم تدخل الحلقة ليخسر الفريق السكندري فرصة خوض لقاء فاصل مع الجزيرة.

وبذلك يلتقي الزمالك مع الاتحاد في نصف النهائي فيما يواجه الأهلي نظيره الجزيرة.

وتُلعب مباريات نصف النهائي أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس المقبل.

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