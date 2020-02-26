مؤتمر سولشاير: لن نستعجل التفكير في نهائي أوروبا.. وبرونو يختلف عن البقية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

يرفض أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد التفكير في قدرة فريقه على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بل يفضل التركيز على كل مواجهة في المسابقة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة كلوب بروج غدا الخميس في إياب دور الـ32 من البطولة بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وقال سولشاير: "نركز على مباراة تولى الأخرى فهذه مواجهات إقصائية كل شيء وارد فيها، ربما نمر بيوم سيئ وهناك أندية مميزة في البطولة".

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وأضاف سولشاير "لا يرضينا الفوز بهدف دون رد بل نريد لعب كرة قدم هجومية ونسجل المزيد من الأهداف وسنحقق ذلك".

وتابع "أنا سعيد بأننا أكثر فريق في البطولة حافظ على نظافة شباكه وهذا يعود للعمل الذي نقوم به وضم العديد من اللاعبين المميزين مثل هاري ماجواير وآرون وان بيساكا والحظ كذلك يكون بجانبنا أحيانا".

وأضاف "تعامل كل اللاعبين بشكل جيد مع ضغط المباريات وقلت إن شخصيتهم تتحسن بعدما مرينا ببعض الصعوبات في ديسمبر ويناير".

وأشاد سولشاير ببرونو فيرنانديز لاعب خط وسط الفريق المنضم إليه من سبورتنج لشبونة في الانتقالات الشتوية الأخيرة وقال: "أضفنا لاعبا استثنائيا لنا وسيتحسن أكثر لقد أبهر الجميع فهو يسبق بقية اللاعبين عدة ثواني في تفكيره في الملعب ويستطيع تغيير رأيه في جزء من الثانية".

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