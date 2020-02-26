مارادونا: لن يستطع ميسي أن يفعل ما فعلته في نابولي

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

ميسي - مارادونا (من حساب برشلونة على تويتر)

يود الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أن يلعب مواطنه ليونيل ميسي بقميص نابولي لكنه لن يحقق ما حققه مع البارتينوبي في ثمانينيات القرن الماضي.

ميسي شارك في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مارادونا قبل بداية مباراة فريقه خيمناسيا لابلاتا في كأس الأرجنتين أمام سبورتيفو باراكاس والتي انتهت بالفوز 2-0 علق قائلا: "كنت أرغب في لقاء ميسي، لقد وصل إلى سان باولو وهو ليس في أفضل حالاته (قاصدا نابولي)".

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وتابع "لم يعش ميسي أبدا ما عشته، لكن يمكنه اللعب بأمان في نابولي".

وأتم "لم يستطع أن يفعل ما فعلته دعونا نوضح ذلك، لكنني أود أن يكون لدي جماهير نابولي ميسي".

ميسي حصل على بطاقة صفراء في أول زيارة له على أرضية ملعب سان باولو وسيكون لقاء الإياب في السابع عشر من مارس المقبل على ملعب كامب نو.

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