تشكيل يوفنتوس - رونالدو يجاور ديبالا في الهجوم ورامسي على الدكة

يقود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا هجوم يوفنتوس الإيطالي أمام أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد ماوريسيو ساري على الكولومبي خوان كوادرادو في مركز الجناح ويظل الأرجنتيني جونزالو إيجوايين على مقاعد البدلاء.

بينما يجلس الويلزي آرون رامسي على مقاعد البدلاء رغم تسجيله هدفا في مباراة يوفنتوس وسبال الأخيرة في الدوري الإيطالي، وبجواره الفرنسي بلايس ماتويدي ويشارك بدلا منهما ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو.

فيما اختار رودي جارسيا مدرب ليون اللعب بـ 3 أسماء في خط الوسط، إذ يشارك جوميز سواريس لأول مرة بعدما قاد منتخب البرازيل للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو - ماتيس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو - رودريجو بنتانكور

الهجوم: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو

وعلى مقاعد البدلاء: جانلويجي بوفون - ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - آرون رامسي - بلايس ماتويدي - جونزالو إيجواين - فديريكيو بيرنارديسكي.

وجاء تشكيل أولمبيك ليون الفرنسي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: جيسيون ديناير - مارسيلو - مارسال فيرناندو

الوسط: ماكسويل كورنيه - جوميز سواريس - لوكا توزار - ليو ديبوي

الهجوم: حسام عوار - موسى ديمبيلي - توكو إيكمبي

وعلى مقاعد البدلاء: تاتاروشانو - تيتي - يواخيم أندرسين - تياجو مينديش - ماكسين كواريت - مارتين تيرييه - بيرتراند تراوري.

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