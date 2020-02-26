تشكيل يوفنتوس - رونالدو يجاور ديبالا في الهجوم ورامسي على الدكة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس الأول في سبال

يقود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا هجوم يوفنتوس الإيطالي أمام أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد ماوريسيو ساري على الكولومبي خوان كوادرادو في مركز الجناح ويظل الأرجنتيني جونزالو إيجوايين على مقاعد البدلاء.

بينما يجلس الويلزي آرون رامسي على مقاعد البدلاء رغم تسجيله هدفا في مباراة يوفنتوس وسبال الأخيرة في الدوري الإيطالي، وبجواره الفرنسي بلايس ماتويدي ويشارك بدلا منهما ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو.

أخبار متعلقة
مؤتمر ساري: دوري الأبطال حلم.. ولدي يوفنتوس مشروع 3 سنوات تقرير: هاندانوفيتش جاهز لمواجهة يوفنتوس في الدوري قلق في ليون من قدوم مشجعي يوفنتوس بسبب فيروس كورونا تقرير: يوفنتوس يزاحم دورتموند لضم موهبة بورتو

فيما اختار رودي جارسيا مدرب ليون اللعب بـ 3 أسماء في خط الوسط، إذ يشارك جوميز سواريس لأول مرة بعدما قاد منتخب البرازيل للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو - ماتيس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو - رودريجو بنتانكور

الهجوم: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو

وعلى مقاعد البدلاء: جانلويجي بوفون - ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - آرون رامسي - بلايس ماتويدي - جونزالو إيجواين - فديريكيو بيرنارديسكي.

وجاء تشكيل أولمبيك ليون الفرنسي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: جيسيون ديناير - مارسيلو - مارسال فيرناندو

الوسط: ماكسويل كورنيه - جوميز سواريس - لوكا توزار - ليو ديبوي

الهجوم: حسام عوار - موسى ديمبيلي - توكو إيكمبي

وعلى مقاعد البدلاء: تاتاروشانو - تيتي - يواخيم أندرسين - تياجو مينديش - ماكسين كواريت - مارتين تيرييه - بيرتراند تراوري.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ليون تشكيل يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوتاميندي: قدمنا أداء دفاعي جيد ضد ريال مدريد.. وأمامنا 90 دقيقة أخرى للتأهل دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
كاسيميرو: لو وُجد فريق قادر على العودة فهو ريال مدريد.. وأين تقنية الفيديو؟ 10 دقيقة | أوروبا
بيب يحتل برنابيو.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ريال مدريد 26 دقيقة | أوروبا
نقص دقيقة يكفي.. ليون يتفوق مؤقتا على يوفنتوس بانتظار الإياب 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى لاتحاد الكرة: العقوبات لا قيمة لها.. ما تقومون به يسبب فتنة في مصر 36 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك