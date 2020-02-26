بأقدام أبناء ليفربول وصناعة هاجي.. رينجرز أول المتأهلين لثمن نهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

راين كينت - رينجرز - الدوري الأوروبي

يواصل ستيفن جيرارد مغامرته التدريبية رفقة رينجرز الأسكتلندي في ثاني مواسمه مع الفريق وبات أول المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التفوق على سبورتينج براجا البرتغالي.

وتفوق جيرارد الموسم الجاري على ما قدمه الموسم الماضي بالمسابقة ذاتها، إذ ودع من دور المجموعات الموسم الماضي والآن تأهل لدور الـ 16.

وخاض رينجرز اللقاء اليوم بدلا من غدا الخميس بسبب خوض سيلتك مواجهته أمام كوبنهاجن الدنماركي بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.

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رينجرز تفوق على أرضه بصعوبة بفضل تألق الروماني يانيس هاجي - ابن الأسطورة جورجي هاجي- وتسجيله هدفين في الفوز بنتيجة 3-2 وفي الإياب بالبرتغال عاد بانتصار ثمين بهدف دون مقابل.

هدف أزرق أسكتلندا جاء في الشوط الثاني عن طريق راين كينت في الدقيقة 61 بعدما استلم بينية طولية من يانيس هاجي انفرد على إثرها بالمرمى مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

هدف هو الأول للاعب ليفربول السابق منذ يناير الماضي عندما هز شباك هارتس في الدوري الأسكتلندي.

وكان هاجي قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول بالدقيقة الأولى من الوقت البديل لصالح الضيوف، تصدى لها الحارس ببراعة.

فوز كتب تأهل لأول فريق لثمن نهائي الدوري الأوروبي في انتظار الـ 15 فريقا الأخرى.

وتقام قرعة الدوري الأوروبي يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير المقبل، ويحق لرينجرز مواجهة أي فريق بعدما أصبحت المنافسات مفتوحة.

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