تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس أساسي وكروس احتياطي أمام مانشستر سيتي

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد تعديلات مفاجئة على تشكيلته التي تواجه مانشستر سيتي.

ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع زيدان بالبرازيلي فينيسيوس جونيور في خط الهجوم على حساب جاريث بيل الذي يلازم دكة البدلاء.

كما أبقى زيدان لاعبه الألماني توني كروس على الدكة، في حين يبدأ بـ لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي.

ويلعب الفرنسي فيرلان ميندي في الجهة اليسرى على حساب مارسيلو.

فيما يغيب البلجيكي إدين هازارد للإصابة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – توني كروس – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – لوكا يوفيتش

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