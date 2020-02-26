تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس أساسي وكروس احتياطي أمام مانشستر سيتي
الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:53
كتب : FilGoal
أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد تعديلات مفاجئة على تشكيلته التي تواجه مانشستر سيتي.
ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودفع زيدان بالبرازيلي فينيسيوس جونيور في خط الهجوم على حساب جاريث بيل الذي يلازم دكة البدلاء.
كما أبقى زيدان لاعبه الألماني توني كروس على الدكة، في حين يبدأ بـ لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي.
ويلعب الفرنسي فيرلان ميندي في الجهة اليسرى على حساب مارسيلو.
فيما يغيب البلجيكي إدين هازارد للإصابة.
تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي
الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – إيسكو
الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – توني كروس – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – لوكا يوفيتش
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @ManCityES! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/QmpmtW6G9O— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 26, 2020
اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد
اقرأ أيضا:
فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو
الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري
اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي