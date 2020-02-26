تشكيل مانشستر سيتي - سترلينج احتياطي.. وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد
الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:50
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمهاجم البرازيلي جابريال جيسوس أساسيا لمواجهة ريال مدريد.
سيرخيو أجويرو
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتقام المباراة بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.
ويجلس رحيم سترلينج على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي بعد عودته للتو من الإصابة.
كذلك يجلس المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي بالكامل كالآتي:
المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – نيكولاس أوتاميندي – بينجامين ميندي.
الوسط: رودري – إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين.
الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – بيرناردو سيلفا.
اقرأ أيضا:
فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو
الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري
اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي