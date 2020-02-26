الإسماعيلي لـ في الجول: ما يفعله اتحاد الكرة معنا غير مفهوم

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي عدم رضاه لجدول مباريات فريقه في الدور الثاني من الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "أن يحدد اتحاد الكرة يوم 19 مارس موعدا لمواجهة المصري أمر غريب، لأنه لم يراع أن بعثة الإسماعيلي ستعود من المغرب يوم 16 بعد مواجهة الرجاء في البطولة العربية".

وتابع "كيف نلعب مباراة أخرى بعدها بيومين فقط في الإسكندرية".

وواصل "هل يستطيع اللاعبين مواجهة هذا الضغط وأليس من الأفضل أن نلعب مباريات في الوقت الحالي بدلا من توقف الدوري دون أسباب نعلمها".

وأتم تصريحاته "يجب أن يراعي اتحاد الكرة ظروف الإسماعيلي وأن نلعب ضد المصري في السويس وليس الإسكندرية حتى لا يزداد الإرهاق على لاعبينا، خاصة أن المصري يلعب في السويس بشكل طبيعي".

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي يوم 15 مارس.

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