الإسماعيلي لـ في الجول: ما يفعله اتحاد الكرة معنا غير مفهوم

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي عدم رضاه لجدول مباريات فريقه في الدور الثاني من الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "أن يحدد اتحاد الكرة يوم 19 مارس موعدا لمواجهة المصري أمر غريب، لأنه لم يراع أن بعثة الإسماعيلي ستعود من المغرب يوم 16 بعد مواجهة الرجاء في البطولة العربية".

أخبار متعلقة
طائرة – الزمالك يتجاوز كاظمة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 23 لاعبا في رحلة زامبيا لمواجهة زاناكو في الجول يكشف – هل يحق للزمالك الاستئناف ضد عقوبات القمة؟

وتابع "كيف نلعب مباراة أخرى بعدها بيومين فقط في الإسكندرية".

وواصل "هل يستطيع اللاعبين مواجهة هذا الضغط وأليس من الأفضل أن نلعب مباريات في الوقت الحالي بدلا من توقف الدوري دون أسباب نعلمها".

وأتم تصريحاته "يجب أن يراعي اتحاد الكرة ظروف الإسماعيلي وأن نلعب ضد المصري في السويس وليس الإسكندرية حتى لا يزداد الإرهاق على لاعبينا، خاصة أن المصري يلعب في السويس بشكل طبيعي".

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي يوم 15 مارس.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة – الزمالك يقصي سبورتنج ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد في دوري السوبر 23 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر سولشاير: لن نستعجل التفكير في نهائي أوروبا.. وبرونو يختلف عن البقية 44 دقيقة | أوروبا
مارادونا: لن يستطع ميسي أن يفعل ما فعلته في نابولي 52 دقيقة | أوروبا
كارتيرون: مواجهة صن دوانز؟ الأهلي أصبح أقوى.. وأي فريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال 58 دقيقة | إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال – ليون (1) يوفنتوس (0) رونالدو يهدر التعادل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر قمة دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) سيتي.. إصابة لابورت وخروجه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك