مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول رد الفعل على قرار اتحاد الكرة بشأن القمة

تسود حالة من الارتياح أروقة الأهلي عقب القرارات التي أعلنها اتحاد الكرة اليوم الأربعاء بشأن اعتبار الفريق الأول فائزا في لقاء القمة اعتباريا بعد انسحاب الزمالك.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "هناك حالة من الارتياح تسود النادي بعد تلك القرارات".

وشدد "الأهلي لم يكن ليرضى بقرارات غير ذلك خاصة وإننا اتبعنا الشروط القانونية وذهبنا للملعب وانتظرنا المدة القانونية قبل إنهاء المباراة".

وكان اتحاد الكرة أعلن فوز الأهلي في القمة اعتباريا بهدفين دون رد ليُخصم من رصيد الزمالك ثلاث نقاط.

هذا بالإضافة لخصم ثلاث نقاط أخرى إضافية من الزمالك في نهاية الموسم مع تعديل وضعه في جدول الترتيب.

كل ذلك مع تغريم الفريق الأبيض 200 ألف جنيه لانسحابه من المباراة التي كان من المفترض إقامتها الإثنين الماضي في استاد القاهرة والمؤجلة من رابع جولات الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث بـ31 نقطة بعدما خاض 16 مباراة ويبتعد عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بنقطة وحيدة وخاض الفريق الأبيض لقاء أقل من منافسه.

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