موندو ديبورتيفو: بيكيه لن يغيب عن الكلاسيكو

تنفّس كيكي سيتيين مدرب برشلونة الصعداء، بعد تبين عدم خطورة إصابة مدافعه جيرارد بيكيه.

المدافع الدولي الإسباني السابق خرج مصابا في اللحظات الأخيرة من تعادل برشلونة أمام مضيفه نابولي مساء الثلاثاء في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ترقّب أفراد برشلونة بكثير من القلق حالة بيكيه.

لكن عدة تقارير ذكرت أن بيكيه جاهز تماما لمواجهة الكلاسيكو، خصوصا أن المباراة ستكون بعد 5 أيام من مواجهة نابولي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وإذاعتا "سير كتالونيا"، و"راديو كتالونيا" اتفقت جميعا على جاهزية بيكيه.

المدافع المخضرم أخبر دائرته المحيطة أنه سيلعب الكلاسيكو دون عناء.

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بل ذكرت التقارير أن بيكيه طلب من سيتيين العودة إلى أرض الملعب وعدم استبداله بـ كليمنت لونجليه، لكن التغيير كان قد تم بالفعل.

وظهر بيكيه سائرا بشكل طبيعي أثناء مغادرته الملعب، دون عرج واضح، لذا مُستبعَد أن تكون إصابة خطيرة.

ويعاني برشلونة من قائمة إصابات طائلة، بابتعاد لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو.

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