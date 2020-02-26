مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول.. القرار الأقرب لعقوبة غياب الزمالك أمام الأهلي

كشف مصدر باتحاد كرة القدم المصري خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك واعتباره مهزوما أمام الأهلي بجانب غرامة مالية.

وغاب الزمالك عن حضور قمة الدوري التي كان مقررالها الاثنين الماضي ولم يصدر اتحاد الكرة قراره الرسمي حتى الآن.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأقرب هو تنفيذ المادة 46 من لائحة العقوبات".

وكشف "تنص المادة على اعتبار الفريق المنسحب من مباراة واستكمال المسابقة توقع عليه 3 عقوبات".

وأضاف "توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم".

وتابع "خصم 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوزمن رصيده في نهاية الموسم بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة".

وأتم "أخيرا معاقبة كل من له صلة بقرار بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة".

وفي حال صدور القرار بشكل رسمي يرتفع رصيد الأهلي إلى 48 نقطة بالعلامة الكاملة من 16 انتصار متتالي، أما الزمالك فييتعرض لخصم 3 نقاط.

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