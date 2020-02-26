راكيتيتش: 13 لاعبا ضد نابولي في الإياب؟ الإدارة كانت تعلم بهذا النقص منذ مدة طويلة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

دي لورينزو - نابولي - إيفان راكيتيتش - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

قال إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة إن تشكيل الفريق ينقصه لاعبين وإدارة النادي كانت تعلم ذلك الأمر منذ وقت طويل، وذلك تعليقا على وجود 13 لاعبا فقط في الإياب لمواجهة نابولي في دوري الأبطال.

وصرح راكيتيتش حسبما نقلت "ماركا" قائلا: "قائمة الفريق ينقصها لاعبين هذا صحيح، لكن المسؤولين يعرفون ذلك بالفعل منذ وقت طويل".

وأضاف "الحل بين أيدينا والمتواجدين حاليا عليهم أن يجمعوا شتات أنفسهم قبل المباراة الهامة في الإياب".

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وواصل "نعلم أنها ستكون صعبة للغاية، من الصعب أن تواجه فريقا يغلق المساحات بهذا الكم، ارتكبنا خطأ وسجلوا".

برشلونة تعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس المقبل.

مواجهة الذهاب شهدت حصول سيرخيو بوسكيتس على إنذار في بداية الشوط الثاني بعد تدخل قوي على دريس ميرتينز يغيب بسببه عن مواجهة الإياب، وتعرض أرتورو فيدال للطرد وينتظر برشلونة كذلك تحديد موقف جيرارد بيكيه مدافعه الذي خرج مصابا.

وفي حالة غيابه وبسبب الإصابات والإيقاف أصبح لدى كيكي سيتيين مدرب الفريق 13 لاعبا متاحين للإياب وفقا لقائمة الفريق المقيدة في دوري الأبطال.

وستصبح القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو

الدفاع: نيلسون سميديو - جيرار بيكيه - كيلمون لونجليه - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.

الوسط: إيفان راكيتيتش - أرتور - فيرنيكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

فيما لن يتواجد الوافد الجديد الدنماركي مارتين برايثوايت لعدم قيده في البطولة الأوروبية عقد انضمامه قادما من ليجانيس.

ويغيب عن برشلونة بسبب الإصابة كل من: جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - عثمان ديمبيلي - لويس سواريز.

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