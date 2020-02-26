مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا البطاقة الدولية للنقاز بسبب رفع اسمه من قائمة الزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم البطاقة الدولية لحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق تمهيدا للمشاركة مع فريقه بالدوري الليتواني.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن نادي سودوفا بطل ليتوانيا ضم حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "بالفعل منحنا النادي الليتواني بطاقة حمدي النقاز الدولية".

وكان وكيل ومحامي اللاعب قد أعلن حصوله على البطاقة الدولية تمهيدا لمشاركته. (من هنا)

وبالاستفسار عن هل هي البطاقة المؤقتة؟ أوضح المصدر: "لا حصل على بطاقته نفسها".

وكشف المصدر "الزمالك قام برفع اسم حمدي النقاز من قائمته وبذلك صار لاعبا حرا بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "بالتالي عندما تم طلب بطاقته من الاتحاد الليتواني لم تكن هناك أزمة من جانبنا في تنفيذ ذلك".

وكان سودوفا قد توج بلقب الدوري في ليتوانيا في نوفمبر الماضي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع ناديا لزمالك من طرف واحد في نهاية نوفمبر الماضي بسبب أزمة مستحقات.

وحقق فريق سودوفا لقب الدوري 3 مرات وهم أخر ثلاث سنوات بالإضافة لثلاثة ألقاب لكأس ليتوانيا ومثلهم للسوبر.

ويستعد سودوفا لخوض مباراة السوبر الليتواني في افتتاح الموسم الجديد يوم 29 من شهر فبراير الجاري.

ويبلغ النقاز من العمر 27 عاما وسبق له اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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وكيله: النقاز حصل على البطاقة الدولية ويستعد للمشاركة مع فريقه الجديد