خبر في الجول - فتحي يحسم مصيره مع الأهلي بعد مواجهتي صن داونز

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 16:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد فتحي

قرر أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي عقد جلسة عقب مواجهتي صن داونز لحسم مصيره مع النادي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بالفترة الحالية.

وعلم FilGoal.com أن فتحي ينتظر انتهاء مواجهتي الأهلي أمام صن داونز بربع النهائي لتحديد مصيره مع الفريق.

أخبار متعلقة
تذكرتي تعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعدها موسمياني: نعاني من عشب ملعبنا.. لا يمكن مواجهة الأهلي بتلك الأزمة صن داونز يبرر.. لماذا وصل القاهرة مبكرا ويستضيف الأهلي عصرا صن داونز: نعاني من إصابتين.. وموسيماني تابع أكثر من 10 مباريات للأهلي

وأن فتحي يكن كامل التقدير للنادي الأهلي ولكن يرغب في معرفة قرار النادي ليتخذ قراره بناء على ذلك.

ويبلغ فتحي من العمر 35 عاما وانضم إلى النادي الأهلي في صيف 2007 وخرج على سبيل الإعارة لأندية كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري.

ولعب فتحي مع الأهلي هذا الموسم 15 مباراة وساهم في صناعة هدفين كلاهما بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض فتحي 335 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته وسجل 24 هدفا وصنع 61 آخرين.

ويلعب الأهلي أمام صن داونز مساء السبت المقبل ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

تذكرتي تعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعدها

كارتيرون للاعبيه: أنتم رجال.. وبعض الأمور الفنية التي حدثت في السوبر لا أريد تكرارها

فيديو في الجول – بيب جوارديولا ورحلة البحث عن مباراة من جانب واحد

سكاي: سيتي يتقدم باستئناف ضد عقوبة يويفا

وكيله: النقاز حصل على البطاقة الدولية ويستعد للمشاركة مع فريقه الجديد

الأهلي أحمد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: الذهاب لملعب واتفورد ليس بالمهمة السهلة 58 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول.. القرار الأقرب لعقوبة غياب الزمالك أمام الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
راكيتيتش: 13 لاعبا ضد نابولي في الإياب؟ الإدارة كانت تعلم بهذا النقص منذ مدة طويلة 32 دقيقة | أوروبا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا البطاقة الدولية للنقاز بسبب رفع اسمه من قائمة الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فتحي يحسم مصيره مع الأهلي بعد مواجهتي صن داونز 52 دقيقة | مصر
تنس - ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك