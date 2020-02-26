خبر في الجول - فتحي يحسم مصيره مع الأهلي بعد مواجهتي صن داونز

قرر أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي عقد جلسة عقب مواجهتي صن داونز لحسم مصيره مع النادي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بالفترة الحالية.

وعلم FilGoal.com أن فتحي ينتظر انتهاء مواجهتي الأهلي أمام صن داونز بربع النهائي لتحديد مصيره مع الفريق.

وأن فتحي يكن كامل التقدير للنادي الأهلي ولكن يرغب في معرفة قرار النادي ليتخذ قراره بناء على ذلك.

ويبلغ فتحي من العمر 35 عاما وانضم إلى النادي الأهلي في صيف 2007 وخرج على سبيل الإعارة لأندية كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري.

ولعب فتحي مع الأهلي هذا الموسم 15 مباراة وساهم في صناعة هدفين كلاهما بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض فتحي 335 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته وسجل 24 هدفا وصنع 61 آخرين.

ويلعب الأهلي أمام صن داونز مساء السبت المقبل ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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