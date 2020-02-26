خبر في الجول - الأهلي يحسم مصير فتحي وسليمان بعد مواجهتي صن داونز

يتجه الأهلي إلى حسم مصير الثنائي المخضرم أحمد فتحي، ووليد سليمان، عقب مواجهتي صن داونز المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد فتحي وسليمان مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بالفترة الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ينتظر انتهاء مواجهتي صن داونز بربع النهائي، لعقد جلسة مع الثنائي وتحديد مصيريهما.

ويبلغ فتحي من العمر 35 عاما وانضم إلى النادي الأهلي في صيف 2007 وخرج على سبيل الإعارة لأندية كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري.

ولعب فتحي مع الأهلي هذا الموسم 15 مباراة وساهم في صناعة هدفين كلاهما بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض فتحي 335 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته وسجل 24 هدفا وصنع 61 آخرين.

ويلعب الأهلي أمام صن داونز مساء السبت المقبل ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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