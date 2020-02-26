تنس - ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 15:49

كتب : محمد سمير

ماريا شارابوفا

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا اعتزالها رياضة التنس بعد مسيرة استمرت 28 عاما.

وحققت شارابوفا -32 عاما- خمس ألقاب للبطولات الكبرى (جراند سلام) طوال مسيرتها.

وأعلنت الروسية شارابوفا في حوار حصري مع مجلة "فانيتي فير" اعتزال رياضة التنس.

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وقالت شارابوفا "بعد مسيرة استمرت 28 عاما، الآن أقول وداعا لرياضة التنس".

وأضافت "سأفتقد التدريب والروتين اليومي، الاستيقاظ عند الفجر، وضع حذائي الأيسر أمام يميني، إغلاق الملعب واصطدام أول كرة بالمضرب".

وتابعت شارابوفا "سأفتقد اللحظات التي كنت جالسة فيها مع والدي، سأفتقد فريقي ومدربي، المصافحة عقب الفوز أو الخسارة واللاعبات".

وأتمت "سواء كان يعرفن ذلك أو لا، كانت اللاعبات سببا لدفعي للأمام لتقديم الأفضل".

وكانت شارابوافا قد حققت لقب ويمبلدون عام 2004 وأمريكا المفتوحة عام 2006 وأستراليا المفتوحة عام 2008 ورولان جاروس عامي 2012 و2014 لتصبح عاشر لاعبة تحقق البطولات الأربع الكبرى.

كما سبق وحققت ميدالية أولمبية عندما فازت بفضية لندن 2012 بجانب 36 لقبا دوليا طوال مشوارها.

وتعرضت شارابوفا للإيقاف عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لمدة عامين بسبب ثبوت تناول عقاقير محظورة.

وتقدمت اللاعبة بنقض ليتم تخفيض عقوبتها إلى 15 شهرا وعادت مجددا في أبريل 2017.

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