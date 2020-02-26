رسميا.. فيروس كورونا يتسبب في إقامة مباراة إنتر بالدوري الأوروبي بدون جماهير

أعلن الاتحاد الأوروبي إقامة مباراة إنتر ولودوجوريتس البلغاري في بطولة الدوري الأوروبي بدون جماهير مساء الخميس بسبب الذعر من فيروس كورونا.

قبل أيام كشف تقرير بموقع "فوتبول إيطاليا" أن القرار سيكون بإقامة المباراة بدون جماهير بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في أنحاء شمال إيطاليا، وهو ما تم إعلانه يوم الأربعاء.

وألغت رئاسة وزراء إيطاليا عددا من مباريات الدوري هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا ومن المقرر إيقاف الأنشطة الرياضية حتى 1 مارس.

وانتشرت تقارير عن احتمالية إعادة جدولة بعض المباريات في الدوري الأوروبي، لكن ذلك سيكون من الصعب حدوثه بسبب عدم وجود وقت كاف بسبب دور الـ32 مكرر.

يويفا اتخذ القرار بإقامة المباراة بدون جماهير.

ومن جانبها طالبت إدارة لودوجوريتس في بيان رسمي توضيح الموقف خاصة أن هناك 600 مشجع اشتروا تذاكر بالفعل ومستعدين للسفر.

وكان إنتر قد فاز في لقاء الذهاب ببلغاريا بهدفين دون مقابل.

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