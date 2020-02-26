سيتيين: نتيجة الذهاب مرضية.. طريقة نابولي اضطرتنا للصبر

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن فريقه لم يحصل على فرص بسبب طريقة نابولي الدفاعية مشيرا إلى أن النتيجة مرضية بالنظر إلى أن لقاء الإياب في كامب نو.

وصرح سيتيين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حققنا نتيجة جيدة ولدينا مباراة عودة على ملعبنا، نابولي دافع بـ10 لاعبين بالقرب من منطقة جزائه".

وأضاف: "صحيح أننا لم نحصل على فرص لكننا علمنا أن الأمر كان منوطا بالصبر ووجدنا بعض المساحات لأننا استمرينا كما نحن".

وواصل "المباراة كانت متقاربة، تحكمنا لكن في الشوط الأول دافعوا جيدا واستغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم".

وأتم "افتقرنا لنقطة الوضوح في اختراق دفاع نابولي المنظم، في الشوط الثاني اختلفت الأمور لأنه كانت لدينا بعض المساحات وتسببنا في الضرر، التعادل أمر جيد بالنسبة للقاء الإياب".

برشلونة تعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس المقبل.

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