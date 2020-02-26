سيتيين: نتيجة الذهاب مرضية.. طريقة نابولي اضطرتنا للصبر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن فريقه لم يحصل على فرص بسبب طريقة نابولي الدفاعية مشيرا إلى أن النتيجة مرضية بالنظر إلى أن لقاء الإياب في كامب نو.

وصرح سيتيين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حققنا نتيجة جيدة ولدينا مباراة عودة على ملعبنا، نابولي دافع بـ10 لاعبين بالقرب من منطقة جزائه".

وأضاف: "صحيح أننا لم نحصل على فرص لكننا علمنا أن الأمر كان منوطا بالصبر ووجدنا بعض المساحات لأننا استمرينا كما نحن".

أخبار متعلقة
مستشهدا بريمونتادا ليفربول ضد برشلونة.. جنابري: علينا الحذر من تشيلسي ميسي يعادل جيجز وفشل سيتيين.. أبرز أرقام تعادل برشلونة مع نابولي جاتوزو: محبط بشكل قليل.. ولا يمكن الخطأ أمام برشلونة

وواصل "المباراة كانت متقاربة، تحكمنا لكن في الشوط الأول دافعوا جيدا واستغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم".

وأتم "افتقرنا لنقطة الوضوح في اختراق دفاع نابولي المنظم، في الشوط الثاني اختلفت الأمور لأنه كانت لدينا بعض المساحات وتسببنا في الضرر، التعادل أمر جيد بالنسبة للقاء الإياب".

برشلونة تعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس المقبل.

اقرأ أيضا:

برشلونة لا ينتصر في موطن مارادونا

بايرن يُدمر تشيلسي بثلاثية

أمير مرتضى: كيف نخاف من الأهلي

الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه في أحداث السوبر

فيديو في الجول – بيب جوارديولا

ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
راكيتيتش: 13 لاعبا ضد نابولي في الإياب؟ الإدارة كانت تعلم بهذا النقص منذ مدة طويلة 7 دقيقة | أوروبا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا البطاقة الدولية للنقاز بسبب رفع اسمه من قائمة الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فتحي يحسم مصيره مع الأهلي بعد مواجهتي صن داونز 26 دقيقة | مصر
تنس - ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها 43 دقيقة | رياضات أخرى
وادي يشارك في تدريبات المصري استعدادا لنهضة بركان.. ومحاولات لتجهيز ياسر 43 دقيقة | إفريقيا
وكيله: النقاز حصل على البطاقة الدولية ويستعد للمشاركة مع فريقه الجديد 53 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك