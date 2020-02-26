مولر: سعينا لحسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال مبكرا

شدد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ على أن فريقه سعى لحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح في ذلك بإسقاط تشيلسي على ملعبه.

بايرن ميونيخ لم يرحم تشيلسي وانتصر عليه بثلاثية دون رد على ملعب الأخير، ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مباريات المراحل الإقصائية تكتسب أهمية كبيرة، ولذلك يجب علينا أن نسعى لحسمها مبكرًا".

وأضاف "لقد سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول، وأعتقد أننا كان بوسعنا أن ننهيه ونحن متقدمين في النتيجة".

وواصل مولر "قدمنا أداءً جيدًا أمام تشيلسي، وبكل تأكيد استحقينا الفوز".

وسجل أهداف المباراة كل من سيرجي جنابري في الدقائق 51 و54، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 75.

وأتم بطل مونديال 2014 "لقد لعبنا بثقة كبيرة وأنا سعيد بتسجيلنا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني".

بايرن ميونيخ هو الفريق الثالث الذي يفوز في أول 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد برشلونة موسم 2002-2003 وريال مدريد موسم 2014-2015، لكن الثنائي الإسباني لم ينجح في تحقيق اللقب.

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سيرجي جنابري سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا كلها جاءت ضد من نفس الدولة، بواقع 4 ضد توتنام وهدفين ضد تشيلسي.















































ويعد سيرجي جنابري ثاني لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مرمى تشيلسي وعلى ملعبه في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد رونالدينيو.

وأصبح سيرجي جنابري ثاني لاعب في دوري الأبطال يسجل ضد فريقين متخلفين من لندن في نفس الموسم، بعد لويس فيجو الذي سجل في أرسنال وتشيلسي موسم 1999-2000.

وسجل روبيرت ليفاندوفيسكي 9 أهداف هذا الموسم خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2013-2014.

وأصبح ليفاندوفيسكي هو أول لاعب يلعب في الدوري الألماني يسجل في 6 مباريات متتالية لدوري أبطال أوروبا.

ماركو ألونسو هو أول لاعب يُطرد من تشيلسي منذ موسم 2011-2012 حين طُرد جون تيري ضد برشلونة.

تعد الخسارة بثلاثة أهداف ضد بايرن ميونيخ هي أكبر هزيمة أوروبية في تاريخ الفريق اللندني على ملعبه.

الخسارة ضد بايرن ميونيخ هي الثامنة لتشيلسي على ملعبه هذا الموسم ليكون أسوأ سجل للفريق اللندني منذ موسم 1985-1986.

أسوأ 3 هزائم لفرق مدينة لندن على ملعبها في دوري أبطال أوروبا كانت ضد بايرن ميونيخ: حيث خسر أرسنال 1-5 وتوتنام 2-7 وتشيلسي 0-3.

استعاد تياجو ألكانتارا الكرة 17 مرة خلال مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي أكثر من أي لاعب أخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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