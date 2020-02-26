جارديان: إنتر لا يرغب في ضم سانشيز بصفة نهائية إلا في حالة واحدة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر

لا يبدو وكأن إنتر ميلان سيسعى لضم أليكسيس سانشيز جناح مانشستر يونايتد المعار لصفوفه بصفة نهائية، خاصة وأن النادي ليس سعيدا بما قدمه النجم التشيلي معه. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريتزيو رومانو صحفي "جارديان" البريطانية.

أليكسيس سانشيز

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

ووفقا للتقرير الذي نشره الصحفي الإيطالي فإن إنتر ليس سعيدا بمستوى سانشيز وليس مهتما بضمه بشكل نهائي إلا إن تطور مستوى اللاعب بشكل ملحوظ يدفع النادي لتغيير رأيه.

صاحب الـ31 عاما عانى من الإصابة خلال فترة إعارته والآن أصبح يشارك لدقائق معدودة، ولم يبدأ سوى مباراة واحدة منذ شهر سبتمبر الماضي.

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سانشيز انضم إلى إنتر معارا من مانشستر يونايتد ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 20222.

وشارك النجم التشيلي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3 آخرين.

وانضم سانشيز إلى يونايتد قادما من أرسنال بعد صفقة انتقالية رحل بموجبها هنريك مخيتاريان إلى صفوف النادي اللندني.

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