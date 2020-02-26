ميسي يعادل جيجز وفشل سيتيين.. أبرز أرقام تعادل برشلونة مع نابولي

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 11:16

كتب : محمد يسري

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

استمرت عقدة الملاعب الإيطالية بالنسبة لبرشلونة في مباراة فشل فيها كيكي سيتيين في تحقيق الفوز على نابولي.

وتعادل نابولي وبرشلونة بهدف لكل فريق على ملعب سان باولو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تعادل برشلونة رسخ عقدة مع فرق إيطاليا، فيما واصل ليونيل ميسي رحلته نحو الوصول لأكثر من شارك في المسابقة الأوروبية.

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FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المواجهة:

- لم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز في أخر 6 زيارات له للفرق الإيطالية في أدوار خروج المغلوب.

- يرجع أخر فوز لبرشلونة على فريق إيطالي في أدوار خروج المغلوب لموسم 2005-2006 حين فاز على ميلان بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة.

- عادل ليونيل ميسي عدد مباريات رايان جيجز في دوري أبطال أوروبا بـ141 مباراة ليكون رابع أكثر مشاركة في المسابقة.

- سجل أنطوان جريزمان هدفا لأول مرة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ هدفه في مرمى بايرليفركوزن في موسم 2016-2017.

- أصبح جريزمان أول لاعب يسجل هدفا لبرشلونة في أدوار خروج المغلوب خارج ملعبه بغلاف ليونيل ميسي، منذ نيمار في موسم 2014-2015.

- فشل كيكي سيتيين في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليكون أول مدرب يفشل في ذلك منذ لويس فان خال في موسم 1997-1998.

- لم ينجح لاعبو برشلونة في التسديد على مرمى نابولي في الشوط الأول من المباراة.

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