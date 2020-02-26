ريال مدريد ومانشستر سيتي.. رحلة الوصول للعرش الأوروبي

في رحلة البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، سيتوقف قطار مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد قبل أن يتوقف الفريق الإنجليزي كليا عن المشاركة في بطولات أوروبا لموسمين.

ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

الفرصة الأخيرة لمانشستر سيتي لتحقيق اللقب قبل الإيقاف الأوروبي لمدة عامين بسبب التلاعب في قواعد اللعب المالي النظيف، ستكون ضد أكثر الفرق خبرة في دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد، الأكثر تحقيقا للقب بـ13 لقبا.

بقيادة لزين الدين زيدان المتمرس في البطولة الذي حقق لقبها في 3 مناسبات متتالية سيلعب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الباحث عن لقب أوروبي غائب له منذ عام 2011، وهو اللقب الذي يجعل بعضا من جماهير كرة القدم تقلل من قيمة الإسباني كمدرب لعدم قدرته على الفوز به منذ رحيله عن تدريب برشلونة.

أما ريال مدريد فيرغب في استعادة اللقب الذي خسره في العام الماضي لأول بعد الظفر به لـ3 سنوات متتالية.

ورغم إقامة المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو إلا أنه لا يعطي الأفضلية لريال مدريد في الآونة الأخيرة، فقد فاز الميرينجي مرة واحدة فقط في أخر 5 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر من سسكا موسكو وأياكس، وتعادل مع كلوب بروج وباريس سان جيرمان، بينما فاز على جالطة سراي فقط.

المواجهة الأولى بين زيدان وجوارديولا تأتي بعدما حل ريال مدريد ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ويدخل الفريقين المواجهة وهما بعيدان عن صدارة دورياتهم المحلية لأن ريال مدريد خسر صدارة الدوري الإسباني بعد الخسارة من ليفانتي، ليتوقف رصيده عند النقطة 53 بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

فيما يبدو وأن مانشستر سيتي خسر لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا، حيث يحتل المركز الثاني بـ57 نقطة بفارق 22 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.

في غرفة المؤتمرات الصحفية

انهال زين الدين زيدان المدير الفني لرال مدريد بالإشادة ببيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي واصفا إياه بـ"الأفضل في العالم".

وقال: "هذه ليست منافسة بين زيدان وجوارديولا بل هي مباراة يريد الجمهور أن يشاهد مواجهة جيدة ونحن سعداء بخوض تلك المباريات".

وعن معايشته مع جوارديولا حينما كان الأخير مدربا لبايرن ميونيخ قال: "تحدثنا كثيرا وحصلت على بعض النصائح منه لكنني لن أفصح عنها".

وشدد "لكل مدرب أسلوبه الخاص لكنني استلهمت من جوارديولا الكثير من الأشياء الجيدة ومع أشخاص مثله يجب أن نتعلم". (طالع التفاصيل)

بينما يتمنى جوارديولا أن يلعب مانشستر سيتي بشكل جيد قبل الحديث عن حظوظ فريقه "نحن سنواجه فريق قوي غدا وهذا تحدي أمامنا وليس آخر تحدي، وأنت لا تعلم أبدا ماذا سيحدث في المستقبل لكن أؤكد إن الرغبة في الفوز متواجدة دائما".

عن هل يحتاج سيتي للحظ للفوز بلقب دوري الأبطال أجاب المدرب الإسباني "يجب أن نلعب جيدا هذا قبل أي شيء".

وبسؤاله إن كانت هذه الفرصة الأخيرة لذلك الجيل في مانشستر سيتي للفوز بلقب أبطال أوروبا قال جوارديولا: "لا كل اللاعبين أمامهم فرص أخرى به". (طالع التفاصيل)

أرقام ما قبل اللقاء

4 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، حيث فاز ريال مدريد مرتين، وحسم التعادل نتيجة المباراة مرتين، ولم ينتصر مانشستر سيتي من قبل على ريال مدريد.

سجل ريال مدريد 5 أهداف، مقابل 3 أهداف سجلها مانشستر سيتي.

كريم بنزيمة هو هداف المواجهات برصيد هدفين.

فاز ريال مدريد في كل المباريات التي أقيمت على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ضد مانشستر سيتي، وهما مباراتين.

التشكيل المتوقع

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - إيسكو - لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: كريم بنزيمة

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - دافيد سيلفا

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - رحيم سترلينج - سيرخيو أجويرو

حكم اللقاء

سيدير الحكم الإيطالي دانييالي أورساتو الذي حصل على الشارة الدولية عام 2010.

وأدار أورساتو 4 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أشهر خلالها 30 بطاقة صفراء واحتسب 3 ركلات جزاء، منها مباراة جالاطة سراي وريال مدريد في دور المجموعات والتي انتهت لصالح الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وبجانب لقاء جالطة سراي، أدار أورساتو مباراة أخرى لريال مدريد كانت ضد مالمو في دور المجموعات موسم 2015-2016، والتي انتهت 8-0 للفريق الإسباني.

كما أدار مباراتين لمانشستر سيتي من قبل. واحدة ضد ستيوا بوخارست في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، بجانب مباراة ليون في دور المجموعات في الموسم الماضي والتي خسرها الفريق 2-1.

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