جاتوزو: محبط بشكل قليل.. ولا يمكن الخطأ أمام برشلونة

شرح جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي سبب احباطه بعد التعادل مع برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاتوزو قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي إيطاليا": "كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الكرات المرتدة، الفريق قدم ما كان عليه، ومنحنا الخصم فرص قليلة للغاية، أنا محبط بشكل قليل لأننا لم نخلق فرص عديدة ونستحوذ على الكرة".

وتابع "تأثرنا بالإرهاق عندما لعبنا بقوة، للأسف لا يمكن الخطأ أمام برشلونة".

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وأضاف "التأهل لا زال متاحا ولدينا الوقت لنتحضر لمباراة الإياب ونعلم أنهم يفتقدون لسيرخيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف".

وأكمل "هدفنا الذهاب واللعب على التأهل في الإياب، لدينا لاعبين أقوياء ولدي برشلونة شيء أكبر، لكن إذا لعبنا بتركيز سوف نحظى بالفرصة".

وعن هدف جريزمان في شباك نابولي "الخطأ في تسبب الهدف كان أن ماريو روي كسر الخطأ الدفاعي ونيكولا ماكسيموفيتش لم يكن عليه أن يتواجد في الخلف، لم نُقدر الموقف وتركنا فجوة".

وأتم "عندما تتمركز بشكل صحيح، برشلونة يمكنه أن يضغط بشكل صحيح وهذا لن يحدث فارق، الحقيقة أن لديهم ميسي ويسبب مشاكل لكننا نفتقد جزءا في الجودة اليوم".

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب سان باولو والإياب في 18 مارس المقبل.



























































































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