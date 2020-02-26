جاتوزو: محبط بشكل قليل.. ولا يمكن الخطأ أمام برشلونة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي

شرح جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي سبب احباطه بعد التعادل مع برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاتوزو قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي إيطاليا": "كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الكرات المرتدة، الفريق قدم ما كان عليه، ومنحنا الخصم فرص قليلة للغاية، أنا محبط بشكل قليل لأننا لم نخلق فرص عديدة ونستحوذ على الكرة".

وتابع "تأثرنا بالإرهاق عندما لعبنا بقوة، للأسف لا يمكن الخطأ أمام برشلونة".

أخبار متعلقة
بعد طرد فيدال وإنذار بوسكيتس.. برشلونة يستضيف نابولي بـ 13 لاعبا في الإياب ميسي لا ينتصر في موطن مارادونا.. نابولي يفرط في الفوز أمام برشلونة رائعة ميرتينز في برشلونة تقوده لمعادلة إنجاز هامشيك في نابولي تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي.. ورباعي وسط أمام نابولي

وأضاف "التأهل لا زال متاحا ولدينا الوقت لنتحضر لمباراة الإياب ونعلم أنهم يفتقدون لسيرخيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف".

وأكمل "هدفنا الذهاب واللعب على التأهل في الإياب، لدينا لاعبين أقوياء ولدي برشلونة شيء أكبر، لكن إذا لعبنا بتركيز سوف نحظى بالفرصة".

وعن هدف جريزمان في شباك نابولي "الخطأ في تسبب الهدف كان أن ماريو روي كسر الخطأ الدفاعي ونيكولا ماكسيموفيتش لم يكن عليه أن يتواجد في الخلف، لم نُقدر الموقف وتركنا فجوة".

وأتم "عندما تتمركز بشكل صحيح، برشلونة يمكنه أن يضغط بشكل صحيح وهذا لن يحدث فارق، الحقيقة أن لديهم ميسي ويسبب مشاكل لكننا نفتقد جزءا في الجودة اليوم".

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب سان باولو والإياب في 18 مارس المقبل.

اقرأ أيضا:

برشلونة لا ينتصر في موطن مارادونا

بايرن يُدمر تشيلسي بثلاثية

أمير مرتضى: كيف نخاف من الأهلي

الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه في أحداث السوبر

فيديو في الجول – بيب جوارديولا

نابولي جاتوزو برشلونة ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
جاتوزو: محبط بشكل قليل.. ولا يمكن الخطأ أمام برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صن داونز يبرر.. لماذا وصل القاهرة مبكرا ويستضيف الأهلي عصرا 2 ساعة | إفريقيا
زيدان وجوارديولا.. لدينا شيء نتفق عليه 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 26-2-2020 والقنوات الناقلة - قمة زيدان وجوارديولا 2 ساعة | أوروبا
التظلمات لـ في الجول: من الوارد تخفيف عقوبات السوبر.. والفريقان لم يتقدما بالتماس حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
بعد طرد فيدال وإنذار بوسكيتس.. برشلونة يستضيف نابولي بـ 13 لاعبا في الإياب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك