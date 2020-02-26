مواعيد مباريات الأربعاء 26-2-2020 والقنوات الناقلة - قمة زيدان وجوارديولا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

قمة كبيرة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم تجمع بين زين الدين زيدان وجوسيب جوارديولا، عندما يلتقي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

وإليكم مواعيد كل مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة لها.

وتقام مساء الأربعاء قمة اليوم بمواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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المباراة تُلعب في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي التوقيت ذاته يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على ليون الفرنسي في البطولة ذاتها، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وإليكم مواعيد كل مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة لها.

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