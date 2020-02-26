التظلمات لـ في الجول: من الوارد تخفيف عقوبات السوبر.. والفريقان لم يتقدما بالتماس حتى الآن

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات عن احتمالية تخفيف عقوبات مباراة السوبر كما حدث من قبل أكثر من مرة هذا الموسم.

وتعرض عدد من لاعبي الأهلي والزمالك لعقوبات قوية من جانب لجنة الانضباط على خلفية ما حدث عقب نهاية مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com: "من الوارد تخفيف العقوبات كما حدث أكثر من مرة هذا الموسم".

وأوضح "تم تخفيف عقوبة سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي وعدد من لاعبي بيراميدز".

وعما تستند إليه اللجنة في تخفيف العقوبات قال: "بعد تقديم الالتماس يتم دراسة الأمر والعقوبة وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بتخفيض مدة العقوبة أو استمرارها".

وعن التماس ناديي الأهلي والزمالك كشف الشوربجي: "لم يتقدم الفريقان حتى الآن بالتماس على قرارات لجنة الانضباط".

وشدد "بالتالي لم يتم دراسة أمر تخفيض أو استمرار العقوبة بسبب عدم وجود طلب رسمي وتوضيح سبب الطب".

وعن المدة الزمنية المسموح لكل منهما بتقديم التماس أوضح "لكل فريق الحق في تقديم التماس ضد القرارت خلال 10 أيام من صدور هذا القرار".

وأتم تصريحاته "بذلك لا يزال الوقت متاح لكل منهما لتقديم الالتماس وبعد ذلك سيتم مناقشة الأمر".

وتعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض للإيقاف حتى نهاية الموسم بجانب إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة 8 مباريات وهؤلاء فقط من يحق لهم الاستئناف ضد القرار.

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