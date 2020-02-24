مرتضى: لن تُخصم نقطة من الزمالك.. هل تتذكرون ما قام به الأهلي؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 20:38

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن لن تُخصم أي نقطة من ناديه بعدما لم يذهب لاستاد القاهرة للقاء الأهلي في اللقاء المؤجل من رابع جولات الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور عبر قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين: "لن تُخصم نقطة من الزمالك لأن فريقي كان متجه بالفعل إلى الملعب".

وواصل "إن خُصم أي نقطة منا سأعتزل المحاماة ومجلس النواب وألجأ للمحكمة الرياضية الدولية وأقول لهم ماذا يريد عمرو الجنايني منا؟".

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وأضاف "حافظت على لاعبي الفريقين قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا وحافظت عليهم من الفتنة بعد ما حدث في نهاية لقاء السوبر".

وعن تأجيل المباراة لساعة بسبب عدم وصول الزمالك لملعب اللقاء قال: "الحكم أجل المباراة بسبب الأمطار وليس بسبب الزمالك".

وأضاف "إن كان الحكم أجل المباراة بسبب الزمالك فهو أخطأ وكان يجب أن يبدأ المباراة في موعدها في تمام السابعة والنصف ويحتسب 20 دقيقة قبل إنهائها".

وتابع رئيس الزمالك غاضبا "هل تتذكرون ما حدث من الأهلي الموسم الماضي؟ لقد رفض مواجهة الجونة والمقاولون العرب".

وأتم "أعلن كذلك أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على مكافآت الفوز بالسوبر المصري وعوقبوا بسبب ما بدر منهم في اللقاء".

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