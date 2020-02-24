مراقب القمة لـ في الجول: لجنة المسابقات هي من ستقرر نتيجة لقاء الأهلي والزمالك

تحدث محمد فاروق مراقب مباراة القمة التي لم تُلعب، مشيرا إلى تقديمه لتقرير كامل إلى اتحاد الكرة صباح يوم الثلاثاء.

هطلت الأمطار بغزارة، وتكدست شوارع القاهرة، وتسمّر الملايين أمام الشاشات، وحضر الأهلي، وغاب الزمالك، وألغيت القمة. (طالع التفاصيل)

وقال محمد فاروق: "سأدون كافة التفاصيل والأحداث التي وقعت، بداية من وصول طاقم الحكام وحتى صافرة النهاية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لجنة المسابقات هي التي ستحدد نتيجة المباراة".

وأجاب مراقب المباراة على سؤال (هل سيذكر الحكم في تقريره، انسحاب الزمالك أم عدم وصول الفريق؟) قائلا: "المسؤول عن هذا الأمر سيكون لجنة المسابقات. هي من لها الحق في كيفية المسمى الخاص بالنتيجة".

الليتواني جيديميناس مازيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك، ألغى المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري، بعد تغيب الفريق الضيف عن الحضور إلى استاد القاهرة.

المباراة التي كان مقررا إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف، ثم ألغاها الحكم بعد 20 دقيقة من انتظار الزمالك الذي لم يظهر.