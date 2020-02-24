في ليلة مطيرة على الكرة المصرية.. الأهلي يحضر والزمالك يتغيب في قمة لم تُلعب

هطلت الأمطار بغزارة، وتكدست شوارع القاهرة، وتسمّر الملايين أمام الشاشات، وحضر الأهلي، وغاب الزمالك، وألغيت القمة.

الليتواني جيديميناس مازيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك، ألغى المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري، بعد تغيب الفريق الضيف عن الحضور إلى استاد القاهرة.

المباراة التي كان مقررا إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف، ثم ألغاها الحكم بعد 20 دقيقة من انتظار الزمالك الذي لم يظهر.

وبعد أن ابتلت قمصان لاعبي الأهلي، بالأمطار الغزيرة لا بالعرق، ستنتقل الكرة إلى ملعب لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، لتقرر مصير المباراة بعد تغيب الزمالك عن الحضور.

وقرر الزمالك خوض المباراة بمزيج من لاعبين مواليد 1999، و2000، و2001، و2002، لكن حافلة الفريق "علقت في الازدحام المروري" وتخلفت عن الوصول في الوقت المناسب وفقًا للزمالك.

بحسب أحمد عبد المقصود المدير الفني للفريق "أتوبيس الزمالك فوق كوبري أكتوبر أمام المتحف" 🗣️ الطريق من كوبري أكتوبر الى ستاد القاهرة يستغرق 35 دقيقة. 🚗 pic.twitter.com/fQ7yRNbL7f — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

ووصل لاعبو الأهلي إلى استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق مساءً، قبل أن يصل طاقم الحكام في السابعة مساءً.

لاحقا وفي السابعة و25 دقيقة مساءً، هبط لاعبو الأهلي إلى العشب الأخضر لإجراء عمليات الإحماء.

لاعبو الأهلي أثناء عملية الاحماء pic.twitter.com/637MzPOvg3 — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

فيما أتى قرار تأجيل المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم في السابعة والنصف، ليتقرر إقامة المباراة في الثامنة والنصف مساءً.

وفي الثامنة والنصف، انحدر حاملو القمصان الحمراء إلى أرض الملعب مصحوبين بطاقم التحكيم، وجرى الاستعداد للمباراة الأحادية.

لاعبو الأهلي وطاقم الحكام يدخلون الى أرض الملعب ودكه الزمالك خالية. pic.twitter.com/dUFhquGEJ0 — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

ووقف الحاضرون دقيقة حدادا على الراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

صور من أرض ستاد القاهرة قبل انطلاق الديربي pic.twitter.com/mW3u77VByH — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

وفي الثامنة و38 دقيقة مساءً، أطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق المباراة، فحرّك وليد سليمان الكرة من على دائرة المركز، ثم أمسكها وأهداها للحكم الليتواني الذي أدار المباراة الأكثر هدوءًا وسرعةً في مسيرته على الأرجح.

ضربة البداية من الأهلي وانطلاق مباراة الديربي pic.twitter.com/zqjfy2jKBy — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

وخلال 20 دقيقة من الانتظار، طاف لاعبو الأهلي الأساسيون ملعب المباراة ركضًا، ربما انتظار لحضور مفاجئ من أفراد الزمالك، أو تغلبًا على حدة الطقس قارص البرودة.

وأخيرا في الثامنة و58 دقيقة مساءً، بعد 20 دقيقة من الترقب الذي لا ينبئ عن جديد، أطلق الحكم صافرته منهيًا المباراة.































































































































أجواء نارية

المباراة –التي لم تقم- حلت وسط أجواء نارية، على خلفية مواجهة الفريقين في كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي، والتي تفوق فيها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت المباراة بعد نهايتها اشتباك بين لاعبي الفريقين، دفعت لجنة الانضباط إلى توقيع عقوبات بالجملة على الطرفين، أبرزها إيقاف محمود عبد الرازق "كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم، عقوبة طالت إمام عاشور لاعب الزمالك أيضا.

كما تم إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لـ8 مباريات.

تلويح بالانسحاب

مرتضى منصور رئيس الزمالك صرّح أمس الأحد، أن ناديه "لن يستكمل بطولة الدوري في وجود اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة".

وأضاف: "لن نواجه الأهلي يوم الإثنين، قرارتنا واضحة".

مواجهات إفريقية منتظرة

ويخوض الفريقان مواجهتين ناريتين في دوري أبطال إفريقيا بعد أيام.

الزمالك يستقبل الترجي التونسي في ذهاب ربع النهائي على استاد القاهرة يوم 28 فبراير الجاري.

فيما يستقبل الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في نفس الدور على نفس الملعب، يوم 29 فبراير الجاري.

ليلة مطيرة على الكرة المصرية.