اتحاد الكرة: الأمن أخبرنا بتوقف حافلة الزمالك لشراء المياه.. كل شيء موثق

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة تواصل الأمن مع الاتحاد، أثناء سير حافلة الزمالك نحو استاد القاهرة.

وقالت سحر عبد الحق: "الأمن كان متواصلا معنا أثناء سير حافلة الزمالك والأمر كان واضحا برغبتهم في عدم الوصول للملعب".

وأضافت في تصريحاته عبر قناة DMC "الأمن أخبرنا بأن حافلة الزمالك توقفت لشراء المياه وتوقفت في إحدى محطات الوقود ولأكثر من شيء".

وتابعت "كل شيء موثق بالصور والفيديوهات. حافلة الزمالك سارت في طريق خطأ من الأساس ولم تذهب نحو استاد القاهرة".

وأكملت "الأمر كان واضحا برغبة الزمالك في عدم الوصول للملعب".

وأشارت سحر عبد الخالق إلى "اتحاد الكرة سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يصدر قراراته بخصوص اللقاء".

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الزمالك تغيب عن مواجهة الأهلي في استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

ماذا حدث

هطلت الأمطار بغزارة، وتكدست شوارع القاهرة، وتسمّر الملايين أمام الشاشات، وحضر الأهلي، وغاب الزمالك، وألغيت القمة.

الليتواني جيديميناس مازيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك، ألغى المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري، بعد تغيب الفريق الضيف عن الحضور إلى استاد القاهرة.

المباراة التي كان مقررا إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف، ثم ألغاها الحكم بعد 20 دقيقة من انتظار الزمالك الذي لم يظهر.

وبعد أن ابتلت قمصان لاعبي الأهلي، بالأمطار الغزيرة لا بالعرق، ستنتقل الكرة إلى ملعب لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، لتقرر مصير المباراة بعد تغيب الزمالك عن الحضور.

وقرر الزمالك خوض المباراة بمزيج من لاعبين مواليد 1999، و2000، و2001، و2002، لكن حافلة الفريق "علقت في الازدحام المروري" وتخلفت عن الوصول في الوقت المناسب وفقًا للزمالك.

ووصل لاعبو الأهلي إلى استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق مساءً، قبل أن يصل طاقم الحكام في السابعة مساءً.

لاحقا وفي السابعة و25 دقيقة مساءً، هبط لاعبو الأهلي إلى العشب الأخضر لإجراء عمليات الإحماء.









































































































































































فيما أتى قرار تأجيل المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم في السابعة والنصف، ليتقرر إقامة المباراة في الثامنة والنصف مساءً.

وفي الثامنة والنصف، انحدر حاملو القمصان الحمراء إلى أرض الملعب مصحوبين بطاقم التحكيم، وجرى الاستعداد للمباراة الأحادية.

ووقف الحاضرون دقيقة حدادا على الراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي الثامنة و38 دقيقة مساءً، أطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق المباراة، فحرّك وليد سليمان الكرة من على دائرة المركز، ثم أمسكها وأهداها للحكم الليتواني الذي أدار المباراة الأكثر هدوءًا وسرعةً في مسيرته على الأرجح.

وخلال 20 دقيقة من الانتظار، طاف لاعبو الأهلي الأساسيون ملعب المباراة ركضًا، ربما انتظار لحضور مفاجئ من أفراد الزمالك، أو تغلبًا على حدة الطقس قارص البرودة.

وأخيرا في الثامنة و58 دقيقة مساءً، بعد 20 دقيقة من الترقب الذي لا ينبئ عن جديد، أطلق الحكم صافرته منهيًا المباراة.

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