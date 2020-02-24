تحديد موعد مراني الترجي وصن داونز في استاد القاهرة

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 22:24

كتب : عاطف شادي

الزمالك - الترجي

تقرر إقامة مراني الترجي وماميلودي صن داونز يوم الخميس المقبل استعدادا للقاء الزمالك والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبلة فيما يواجه صن داونز نظيره الأهلي السبت في استاد القاهرة.

وتقرر أن يخوض الترجي مرانه يوم الخميس في تمام الخامسة والنصف مساء.

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وبسبب إقامة لقاء الزمالك والترجي يوم الجمعة سيخوض صن داونز مرانه يوم الخميس ولكن في تمام السابعة مساء.

يذكر أن كلا المباراتين ستقام بحضور 30 ألف متفرج.

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