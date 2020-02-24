عبد الحفيظ: لن ننخدع بتصريحات مدرب صن داونز.. سنواجهم بالقلب والعقل

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

وليد أزارو - جونيور أجايي - الأهلي - صن داونز

أغلق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي صفحة الدوري تماما، ليبدأ الحديث عن استعدادات فريقه للقاء صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: "تنتظرنا مواجهة كبيرة وقوية جدا أمام صن داونز".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "صن داونز يعد فريقا كبيرا بمستوى كبير ولن ننخدع مرة أخرى في تصريحاته مدربه".

وتابع "تصريحات مدرب صن داونز - بيتسو موسيماني- مثل التنويم المغناطيسي ولن ننخدع بسببها كل عام".

وأكمل حديثه قائلا: "التركيز الآن على لقاء صن داونز. سنلعب بالقلب والعقل".

وأوضح "القلب مليء بالحماس، والعقل أننا لن نتهور حتى لا نلعب منقوصين في اللقاء".

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