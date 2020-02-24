زياش: تواصلت مع لامبارد عبر الهاتف عدة مرات.. سأتعلم منه الكثير

قال حكيم زياش لاعب أياكس الذي سينضم إلى تشيلسي في الصيف إنه تواصل مع فرانك لامبارد مدرب الفريق اللندني وهو ما أقنعه بالانضمام إلى الزرق، وذلك في حوار نشره الموقع الرسمي لتشيلسي.

وصرح زياش قائلا: "كنت على تواصل مع لامبارد في الأسابيع القليلة الماضية، في البداية كنا نتحدث عبر الهاتف".

وأضاف "كانت لدينا عدد من المحادثات الطويلة حول تلك الصفقة وطريقة اللعب وأسلوبه والنادي وشخصيتي، بعد ذلك تحدثنا عن طريق الرسائل كثيرا".

وواصل "لامبارد أخبرني أنه لاحظ مستواي في دوري الأبطال، لقد كان يتابعني لفترة".

وأكمل "لقد كان لاعبا كبيرا فيما مضى، ولاعب وسط لذا يمكنني التعلم منه في هذا الصدد، لدي الكثير لأتعلمه".

وأتم "كان لدي شعور جيد حيال المفاوضات، وتنامى ذلك الشعور، لم يكن هناك أي شك في عقلي".

تشيلسي ضم زياش بعقد يمتد لـ5 أعوام من أياكس وبمقابل مادي 40 مليون يورو.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

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