إنسيني: ميسي أم مارادونا؟ لن أقارن بينهما

قال لورينزو إنسيني قائد نابولي إنه لا يمكنه المقارنة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة ودييجو مارادونا نجم وأسطورة فريقه السابق بسبب قيمة الأيقونة الأرجنتينية الكبيرة بالنسبة لناديه والمدينة الإيطالية.

وصرح إنسيني للصحفيين قائلا: "خلال حوار سابق قلت إن ميسي بالنسبة لي هو الأفضل في العالم".

وأضاف "ولكن بالنسبة لكل مشجع في نابولي مارادونا هو كل شيء، له قيمة مهيبة لذا لن أقارن بينهما".

نابولي يستعد لاستضافة برشلونة ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

مارادونا أيقونة كرة القدم الأرجنتينية انضم إلى نابولي قادما من برشلونة في صيف 1984 وقاد النادي للفوز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة والدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الإيطالية مرة.

ورحل مارادونا عن نابولي في عام 1991 إلى إشبيلية ثم نيويلز أولد بويز وبوكا جونيورز في الأرجنتين قبل أن يعتزل كرة القدم.

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